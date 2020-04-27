إسرائيل.. استئناف الدراسة تدريجيا ابتداء من الأحد المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المدارس ستبدأ بفتح أبوابها تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، إن لم تشر البيانات إلى خطر زيادة انتشار فيروس كورونا.

وأشار مكتب نتيناهو إلى أن تلاميذ السنوات الثلاث الأولى بالمدارس الابتدائية سيستأنفون الدراسة يوم الأحد، مع قيود على عدد التلاميذ بغرفة واحدة في المدارس. وستتم كذلك إعادة فتح رياض الأطفال.

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وأضاف المكتب أن ذلك يعتبر "مرحلة أولية" من إعادة فتح المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه العلمية ستجري تبعا للمعطيات حول انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن إسرائيل أعلنت إغلاق المدارس في منتصف مارس الماضي في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 202 شخص مع تسجيل 15466 إصابة.

المصدر: رويترز