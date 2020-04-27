تراجع مستمر لحصيلة الوفيات اليومية بكورونا في كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الاثنين، تسجيل 128 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، استمرارا لتراجع حصيلة المتوفين اليومية بالمرض.

وأعلنت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، ارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 2489 إلى 2617 حالة، في زيادة بنسبة 5%.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت ومستمر في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد في 23 أبريل، 157 حالة جديدة، وفي 24 أبريل 169، وفي 25 أبريل 153، وفي 26 أبريل 149.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1536 حالة، ووصل إلى 47327 بعد أن كان عند مستوى 45791.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لعدد الإصابات يوميا مقارنة مع بيانات أمس الأحد، إلا أن هذا المعدل يشهد في الأيام الماضية تراجعا نسبيا بشكل عام، حيث بلغت هذه الحصيلة في إحصائية يوم 23 أبريل 1892 حالة، وفي 24 أبريل 1926، وفي 25 أبريل 1614، وفي 26 أبريل 1427.

المصدر: وكالات