لافروف: سابقة التحالف ضد هتلر لا تزال ملحّة حتى يومنا هذا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الحوار المثمر بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا، خلال الحرب العالمية الثانية، كان سابقة فريدة لها أهمية ملحة حتى اليوم.

وأضاف بمناسبة افتتاح المعرض التاريخي والوثائقي "ستالين، تشرشل، روزفلت: صراع مشترك ضد النازية": "اليوم، مع النظر إلى أحداث سنوات الحرب، يمكننا أن نتحدث بثقة عن مدى ضخامة دروس الماضي للجميع".

وأشار إلى أن أحد أهم هذه الدروس، يتلخص في أنه من الممكن التعامل بفعالية مع التحديات والتهديدات المشتركة للبشرية جمعاء، فقط من خلال توحيد الجهود.

وقال: "ظهر ذلك بوضوح من خلال التحالف المناهض لهتلر، الذي تشكل خلال الحرب العالمية الثانية، وساهمت جهوده المنسقة في تقريب وتسريع النصر على العدو. لقد تمكنت الدول الثلاث الكبرى، من التغلب على عدد من التناقضات، بما فيها الإديولوجية، ووحدة الصف لإنقاذ الحضارة من أهوال النازية".

وشدد على أن "روسيا تتذكر دائما مساهمة الحلفاء في القضية المشتركة"، وقال: كان "العنصر الأساسي في مبدأ أخوّة السلاح"، الحوار المثمر بين قادة الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأن هذه التجربة القيمة للتفاعل، تتجاوز الإطار الزمني لسنوات الحرب، ولا تزال ملحة حتى يومنا هذا".

الصدر: تاس