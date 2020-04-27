الأركان الإيرانية تدعو واشنطن وحلفاءها لإنهاء تحركاتهم الاستفزازية في الخليج

دعت هيئة الأركان الإيرانية الولايات المتحدة وحلفاءها، إلى إنهاء تحركاتهم الاستفزازية والخطيرة في منطقة الخليج، للحيلولة دون زعزعة الأمن فيها.

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وطالبت هيئة الأركان سفن واشنطن وحلفائها بضرورة احترام القوانين والمقررات الدولية أثناء العبور قرب المياه الاقتصادية الإيرانية في بحر عمان ومياه الخليج.



كما حذرت أمريكا وحلفاءها لضرورة تجنب أي توتر أو اشتباك في مياه الخليج، داعية إلى الحيلولة دون توسيع رقعة إثارة التوتر في المنطقة.

وجاء في بيان عن الأركان الإيرانية: "إيران لم ولن تكون البادئة بأي توتر أو صراع في المنطقة، لكنها مستعدة للدفاع عن أراضيها بقوة".



وشددت على أن قواتها المسلحة سترد بحزم على أي مغامرات أمريكية أو أعمال تخريبية مستفزة في مياه الخليج، مؤكدة أن أي قوى معتدية بما فيها الأمريكية ستكون المسؤولة عن أي تحركات استفزازية في مياه الخليج.

المصدر: RT