 
مباشر
عاجل
السعودية تسجل 5 وفيات جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يتجاوز 18 ألفا

أستراليا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ مطلع مارس ونيوزيلندا تبدأ تخفيف القيود

أخبار العالم

أستراليا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ مطلع مارس ونيوزيلندا تبدأ تخفيف القيود
Reuters
أستراليون يحتفلون بالعديد الوطني لأسترليا ونيوزيلندا "يوم أنزاك" في 25 أبريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nr5i

سجلت أستراليا 10 إصابات بفيروس كورونا خلال أمس الأحد، في أدنى مؤشر للإصابات اليومية منذ 6 مارس الماضي، فيما خفضت جارتها نيوزيلندا مستوى الإنذار وسط تراجع مطرد للإصابات.

إقرأ المزيد
أستراليا ونيوزيلندا تكرمان العسكريين من المنازل
أستراليا ونيوزيلندا تكرمان العسكريين من المنازل

وحسب وزارة الصحة الأسترالية، فإنه منذ 25 يناير عندما تم رصد أول حالة كورونا في البلاد في مدينة ميربورن، بلغ إجمالي الأصابات 6713، والوفيات 83، فيما تماثل 5539 شخصا للشفاء.

وفي نيوزيلندا أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن تسجيل وفاة واحدة بكورونا لترتفع بذلك الحصيلة إلى 19.

ومع انخفاض معدل الإصابات اليومية إلى بضع حالات فقط خلال 8 أيام على التوالي، انتقلت نيوزيلندا حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي من مستوى الإنذار 4 إلى المستوى 3 لتخفيف القيود عن بعض الأعمال، مع الإبقاء على مستوى الإنذار 3 لمدة أسبوعين قبل إجراء مراجعة أخرى واتخاذ قرار في 11 مايو.

وحسبما أعلنت الصحة النيوزيلندية الاثنين، سجلت البلاد إصابة مؤكدة جديدة وأربع حالات جديدة محتملة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1469، تماثل 1180 أي حوالي 80% منهم للشفاء.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا