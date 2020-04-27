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تسمم أكثر من 5 آلاف شخص بإيران جراء تناول كحول الميثانول ظنا أنها تحمي من كورونا

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تسمم أكثر من 5 آلاف شخص بإيران جراء تناول كحول الميثانول ظنا أنها تحمي من كورونا
Reuters Petr Josek Snr
مادة الميثانول
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 5011 حالة تسمم و525 حالة وفاة جراء تناول كحول الميثانول، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فيروس كورونا.

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يأتي ذلك، في وقت سجلت فيه إيران للمرة الأولى منذ 36 يوما، انخفاضا بعدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه تم تسجيل 991 إصابة جديدة، مقارنة بـ1153 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 91472، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ60 وفاة أمس الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.

المصدر: RT

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