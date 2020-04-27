 
مباشر

تراجع في وتيرة الإصابات بجائحة كورونا في جنوب شرق آسيا

أخبار العالم

تراجع في وتيرة الإصابات بجائحة كورونا في جنوب شرق آسيا
Reuters
إندونيسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nr4n

سجلت معدلات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تراجعا في بعض دول جنوب شرق آسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين شهدت معدلات الوفاة اليومية زيادة طفيفة عن مستوياتها السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، تسجيل 214 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 9096، بعد أن سجلت 275 إصابة في اليوم السابق.

إقرأ المزيد
تراجع وتيرة كورونا في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا
تراجع وتيرة كورونا في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا

كما سجلت 22 حالة وفاة ليرتفع العدد إلى 765، فيما تعافى 1151 مصابا، وتم إجراء فحوص لأكثر من 59 ألف شخص.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 198 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 7777، كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 511.

وقالت وزارة الصحة إن 70 شخصا تعافوا من العدوى ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 932.

أما في ماليزيا، فسجلت السلطات 40 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 5820 إصابة، وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 99.

وفي تايلاند، تم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة، ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2931 والوفيات إلى 52.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن هذه هي المرة الأولى التي لا تسجل فيها حالات عدوى محلية جديدة في بانكوك منذ بدء التفشي في يناير.

وتظهر البيانات في هذه الدول تراجعا في معدلات الإصابة اليومية عن معدلاتها في اليوم السابق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا