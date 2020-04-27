تراجع في وتيرة الإصابات بجائحة كورونا في جنوب شرق آسيا

سجلت معدلات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تراجعا في بعض دول جنوب شرق آسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين شهدت معدلات الوفاة اليومية زيادة طفيفة عن مستوياتها السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، تسجيل 214 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 9096، بعد أن سجلت 275 إصابة في اليوم السابق.

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كما سجلت 22 حالة وفاة ليرتفع العدد إلى 765، فيما تعافى 1151 مصابا، وتم إجراء فحوص لأكثر من 59 ألف شخص.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 198 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 7777، كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 511.

وقالت وزارة الصحة إن 70 شخصا تعافوا من العدوى ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 932.

أما في ماليزيا، فسجلت السلطات 40 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 5820 إصابة، وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 99.

وفي تايلاند، تم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة، ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2931 والوفيات إلى 52.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن هذه هي المرة الأولى التي لا تسجل فيها حالات عدوى محلية جديدة في بانكوك منذ بدء التفشي في يناير.

وتظهر البيانات في هذه الدول تراجعا في معدلات الإصابة اليومية عن معدلاتها في اليوم السابق.

المصدر: RT