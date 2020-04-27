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المتحدث باسم البرلمان الإيراني يكشف الحالة الصحية للاريجاني

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المتحدث باسم البرلمان الإيراني يكشف الحالة الصحية للاريجاني
Reuters
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني
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قال المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، إن آخر فحص كورونا أجراه رئيس البرلمان علي لاريجاني أظهر نتيجة سلبية، مضيفا أنه خرج من الحجر الصحي.

وأضاف عباسي، أن لاريجاني تواجد في مكتبه أمس الأحد واليوم، وأنه سيشارك في اجتماعات البرلمان الأسبوع المقبل.

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إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا
إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

وأصيب لاريجاني بفيروس كورونا في الثاني من أبريل الجاري، وخضع للحجر الصحي في منزله.

وكان عضو في البرلمان الإيراني قد أفاد في الـ7 من شهر أبريل الجاري، بإصابة 11 نائبا، بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة.

هذا وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 89328، والوفيات 5650.

المصدر: RT

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