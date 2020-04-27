اليابان تحظر دخول القادمين من 14 دولة جديدة بينها روسيا

اتخذت اليابان اليوم قرارا بمنع دخول القادمين من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، إضافة إلى دول من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأدرجت الهيئة الحكومية اليابانية المعنية بتدابير مكافحة عدوى الفيروس التاجي روسيا وجارتين لها، و11 دولة بعضها من الشرق في قائمة الدول، التي يحظر الدخول منها إلى اليابان بسبب جائحة "كوفيد- 19".

وتضم هذه القائمة حاليا 87 دولة، وشملت سابقا، الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا.

وترصد أحدث البيانات الدولية تسجيل 44113 إصابة بالفيروس التاجي في اليابان، و372 حالة وفاة، وتعافي 1809 أشخاص.

المصدر: تاس