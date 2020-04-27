تشيلي تنتقد رئيس الأرجنتين لـ"تدخله في شؤونها الداخلية"

انتقدت تشيلي تصريحات الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، بعد لقائه مع زعماء في المعارضة التشيلية، وهو ما اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية، إنها مندهشة من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، معتبرة أن تصريحاته لا تسهم في تعزيز أجندة ثنائية كانت مثمرة ووضعتها حكومات مختلفة في كلا البلدين.

إقرأ المزيد

وكان فرنانديز الذي ينتمي ليسار الوسط قد التقى عبر الفيديو يوم الجمعة مع أعضاء في مجموعة "بوبيلا" التقدمية التي أسسها ضمن آخرين الزعيمان السابقان للإكوادور اليساري رفاييل كوريا والبرازيل لويس إيغناسيو لولا دا سيلفا.

وذكرت تقارير إخبارية نشرت على موقع مجموعة "بوبيلا" الإلكتروني، أن فرنانديز شجع خلال الاجتماع الأحزاب ذات التوجهات اليسارية في تشيلي على "التغلب على خلافاتها والعودة للسلطة باسم التشيليين".

وقالت التقارير إن فرنانديز أبلغ المجموعة التي ضمت زعماء لأحزاب اشتراكية وشيوعية ومسيحية ديمقراطية أنه "سعيد بما رأه في تشيلي".

وواجه رئيس تشيلي اليميني سيباستيان بنيرا، في 2019 احتجاجات شابها العنف على مدى شهور بشأن عدم المساواة في البلاد.

ونجمت هذه الاحتجاجات عن زيادة في أسعار تذاكر المترو، وشهدت نزول الجيش إلى الشوارع لأول مرة منذ حكم أوجيستو بينوشيه. وتسببت هذه الاحتجاجات في أضرار بمليارات الدولارات في البنية التحتية وقطاع الأعمال.

المصدر: رويترز