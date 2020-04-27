سيئول ترمم السكك الحديدية التي تربطها بجارتها الشمالية

تعتزم سيئول ترميم خط السكك الحديدية على الساحل الشرقي لأول مرة منذ 53 عاما بذكرى إعلان بانمونجوم الذي توصل إليه الرئيس مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون في قمة 2018.

وأقامت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل ووزارة الوحدة في كوريا الجنوبية احتفالا ببناء خط "دونغهاي بوكبوك" اليوم الاثنين في محطة جيجين للسكك الحديدية في بلدة كوسونغ بإقليم كانغ وون.

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وشارك في الحدث وزيرة الأراضي كيم هيون-مي ووزير الوحدة كيم يون-تشول وحاكم إقليم كانغ وون تشوي مون-سون.

وقالت وزيرة الأراضي، إن هذا المشروع (قسم "كانغرونغ - جيجين" من خط "دونغهاي بوكبو" للسكك الحديدية) لا يسهم في نمو اقتصادي متوازن فقط، بل يمهد الطريق للتعاون بين الكوريتين في السكك الحديدية، مضيفة أنه من المتوقع بدء عمليات البناء أواخر العام المقبل.

من جهته قال وزير الوحدة، إن بناء خط "دونغهاي بوكبو" هو "صفقة شبه الجزيرة الكورية الجديدة" التي ستساعد في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وأضاف أنه سيتم فتح عصر الساحل الشرقي الذي يربط القارة بالمحيط، من خلال بناء المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الشرقي.

يذكر أنه تم إغلاق خط "دونغهاي بوكبو" الذي يربط مدينة كانغرونغ ببلدة جيجين الحدودية، في عام 1967.

وفي يوم 23 أبريل، حددت كوريا الجنوبية مشروع بناء السكة الحديدية بين كانغرونغ وجيجين كمشروع تعاوني بين الكوريتين كجزء من الجهود لبدء خطوة معلقة منذ فترة طويلة لإعادة ربط السكك الحديدية عبر الحدود مع كوريا الشمالية. وتم إعفاء المشروع من دراسة جدوى أولية في يوم 24 أبريل.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء خط سكة حديدية بين محطة جنوب كانغرونغ ومحطة جيجين بطول 110.9 كيلومتر بقيمة 2.8 تريليون وون.

1 دولار أمريكي = 1.231 وون كوريا جنوبية

المصدر: يونهاب