كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تبقى بحدود 10 لليوم التاسع

سجلت كوريا الجنوبية 10 إصابات بفيروس كورونا في اليوم الماضي، في مؤشر على استقرار وتيرة تفشي الوباء على مستوى متدن، حيث بقي معدل الإصابة اليومي عند هذا الحد لليوم التاسع تواليا.

إقرأ المزيد

وذكرت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان صدر اليوم الاثنين، أن 7 من بين الإصابات الـ10 الجديدة، هي حالات وافدة، مضيفة أن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 10738.

وأشار البيان إلى أن المعدل اليومي للإصابات بلغ 18 حالة في يوم 18 أبريل، ثم انخفض إلى 8 حالات في 19 أبريل، و13 حالة في 20 أبريل، و9 حالات في 21 أبريل، و11 حالة في 22 من الشهر، و8 حالات في 23 من الشهر، و6 حالات أول أمس السبت و10 حالات أمس الأحد.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 243 بزيادة حالة واحدة، بينما ارتفع عدد المتعافين بواقع 47 شخصا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 8764.

المصدر: "يونهاب"