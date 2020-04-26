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ترامب ينفي التقارير حول استبدال وزير الصحة في البلاد

ترامب ينفي التقارير حول استبدال وزير الصحة في البلاد

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ترامب ينفي التقارير حول استبدال وزير الصحة في البلاد
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نفي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقارير بشأن استبدال وزير الصحة في البلاد أليكس أزار.

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وسائل إعلام أميركية: البيت الأبيض يبحث تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس ازار
وسائل إعلام أميركية: البيت الأبيض يبحث تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس ازار

ورفض ترامب يوم الأحد تقارير قالت إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار قائلا إنه يؤدي "عملا ممتازا".

وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو قد ذكرتا يوم السبت إن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر "التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة.. أليكس يؤدي عملا ممتازا".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب نحو مليون آخرين.

المصدر: رويترز

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