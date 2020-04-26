نفي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقارير بشأن استبدال وزير الصحة في البلاد أليكس أزار.

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ورفض ترامب يوم الأحد تقارير قالت إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار قائلا إنه يؤدي "عملا ممتازا".

وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو قد ذكرتا يوم السبت إن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر "التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة.. أليكس يؤدي عملا ممتازا".

Reports that H.H.S. Secretary @AlexAzar is going to be “fired” by me are Fake News. The Lamestream Media knows this, but they are desperate to create the perception of chaos & havoc in the minds of the public. They never even called to ask. Alex is doing an excellent job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب نحو مليون آخرين.

المصدر: رويترز