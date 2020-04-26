أكثر من 204 آلاف وفاة في العالم جراء جائحة كورونا

أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نحو 204 آلاف وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين نهاية العام الماضي.

وبحسب المعطيات الأخيرة فإن كوفيد-19 خلف ما لا يقل عن 204696 وفاة في أرجاء المعمورة منذ ديسمبر الماضي.

وأعدت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد. وبحسب هذه الإحصاءات فإن 929630 أصيبوا بالفيروس، وتعافى ما لا يقل عن 797800 شخص في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء في الصين.

يتبع..