بيل غيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح ضد كورونا

اعتبر الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "Microsoft" للتكنولوجيا بيل غيتس، أن إطلاق إنتاج اللقاح المحتمل ضد عدوى "COVID-19"، سيكون ممكنا في أفضل حال بعد عام، لكن المدة الفعلية عامان.

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وقال غيتس، في حديث لقناة "CNN" الأحد: "من الصعب جدا تضييق هذه الحدود الزمنية، وفي حال تطورت الأحدث بشكل مثالي سنصل إلى النطاق الإنتاجي في غضون عام واحد. لكن من الممكن أننا لن نستطيع فعل ذلك، وقد يتطلب تحقيق هذا الأمر سنتين على الأقل".

وأشار غيتس إلى وجود مئات المشاريع الخاصة بتطوير اللقاح داعيا إلى "اختيار الابتكارات الأكثر موثوقية والعثور على أموال ضرورية لتطويرها وترتيب إنتاجها بشكل متزامن".

وشدد غيتس على أنه لا مفر من اختبار اللقاح على 3 مرحل للحصول على ترخيص له، معتبرا أن التقديرات التي تقول إنه يمكن بدء إنتاج المصل غير واقعية.

وسبق أن خصص غيتس وزوجته مليندا 250 مليون دولار لمشارع رامية لمنع انتشار فيروس كورونا في العالم، وتطوير اللقاح في 7 مختبرات مختلفة بموجب مبادرة دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

المصدر: CNN + وكالات