حاكم نيويورك يرجح استئنافا جزئيا للعمل بعد 15 مايو

رجح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء في الولاية، في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

وأشار كومو الى أن هذا الامر سيتم في مرحلة أولى شمال الولاية وليس في مدينة نيويورك، مضيفا أن الأمر "سيكون أكثر تعقيدا" في جنوب نيويورك حيث العاصمة الاقتصادية للبلاد.

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ويمثل استئناف بعض الأنشطة الصناعية والبناء أول مرحلة في خطة إعادة تشغيل اقتصاد الولاية المزمع البدء بتطبيقها اعتبارا من منتصف مايو.

ومن المتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية عقب ذلك بأسبوعين على الأقل، والتي تشمل معاودة الأنشطة التجارية لضمان عدم حصول طفرة في العدوى.

وأضاف كومو أنه لا يمكن إقرار معاودة النشاط الاقتصادي في شكل واسع إلا مع عودة نشاط المدارس، وذلك حتى يتسنى لأولياء التلاميذ الذهاب إلى عملهم.

ولفت كوومو إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في نيويورك بواقع 367 حالة لتصل إلى 16966، وذلك باستثناء 5000 وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس.

وتمثل نيويورك أكبر بؤرة لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالعدوى بـ965 ألف حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض بـ54783 حالة.

المصدر: وكالات