ظريف وآل نهيان يبحثان التطورات الإقليمية وتداعيات كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، أن الوزير محمد جواد ظريف، بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات الإقليمية، وتداعيات كورونا.

وأشار بيان مقتضب عن الوزارة، إلى أن "الوزيرين ناقشا أيضا مسألة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد والجهود المبذولة في هذا المجال".

وتطرق الوزيران إلى سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك.

ورغم استمرار التوتر الشديد في العلاقات بين الإمارات وإيران، وخاصة على خلفية الحرب في اليمن، إلا أن العام الماضي شهد زيادة في الاتصالات بين الجانبين، تم الإعلان خلالها عن خطوات نحو تسوية المشاكل العالقة.

المصدر: RT