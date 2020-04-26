وزير جنوب إفريقي يعتذر عن عبارات مسيئة للإسلام وجّهها شرطي للمصلين

قدّم وزير الشرطة في جنوب إفريقيا بهيكي سيلي اعتذارا رسميا، على عبارات مسيئة وجّهها شرطي مكلّف بفرض الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لمسلمين كانوا يؤدون الصلاة.

ويظهر فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت السلطات صحّته، عناصر شرطة وهم يدخلون قاعة يؤدي فيها نحو 20 مسلما الصلاة، ويأمرونهم بالانبطاح أرضا لتوقيفهم.

وفي الفيديو يمكن سماع أحد عناصر الشرطة، وهو يقول: "هل أنتم أكبر من الرئيس؟ هل /النبي/ محمّد أكبر من الرئيس؟".

وجاء في بيان للوزير، أنه "قدّم اعتذارا للجالية المسلمة بسبب عبارات مسيئة وجهت خلال عملية التوقيف".

وأضاف البيان أنه، تم فتح "تحقيق عاجل" من أجل "تحديد هوية المسؤول عن هذا التدنيس للمقدسات".

وجاء في بيان آخر أصدرته الشرطة أن العبارات "مؤسفة ومن غير المقبول أن يتفوّه أحدهم بها".

وأصدرت جمعية العلماء المسلمين في جنوب إفريقيا بيانا اعتبرت فيه أن الأمر لم يقتصر على العبارات المسيئة للنبي محمد، إذ أن دخول عناصر الشرطة قاعة الصلاة بأحذيتهم كما يظهر الفيديو كان "مؤلما للمسلمين الذين يعتبرون أمكنة الصلاة مقدسة" لكن بيان العلماء المسلمين ذكّر أبناء الجالية بضرورة التقيّد بتدابير العزل.

المصدر: أ ف ب