البرتغال.. نقل لاجئين إلى شقق سياحية بعد تفشي كورونا في نزلهم

أعلنت السلطات البرتغالية أنها ستجري فحوصا لنحو 500 من طالبي اللجوء للكشف عن فيروس كورونا، وستنقل بعضهم إلى شقق سكنية خالية بسبب غياب السياح.

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وقالت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الأحد إنها تخطط "للاستفادة من تراجع الضغط على سوق الإسكان بالعاصمة" لنقل بعض طالبي اللجوء إلى شقق سكنية خالية بسبب عدم قدوم سياح هذا الصيف.

وقالت وزيرة الصحة مارتا تيميدو إن دراسة شملت نحو ثلاثة آلاف من حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي تبلغ 23864 حالة، تشير إلى أن السكن المشترك وانتقال العدوى في الأماكن المزدحمة مثل دور الرعاية ونزل لشبونة هو السبب الرئيسي لانتقال المرض.

وتستضيف البرتغال 800 من طالبي اللجوء في أنحاء البلاد في انتظار البت بطلبات لجوئهم.

وأدى رصد إصابة بالفيروس في نزل في لشبونة الأسبوع الماضي إلى إجراء فحوص لجميع قاطنيه وعددهم 175، ما أدى لاكتشاف إصابة 138 منهم بالفيروس.

المصدر: "رويترز"