دراسة: علاج كورونا سيكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات

خلصت دراسة أجراها باحثون في جامعة نيويورك، إلى أن فيروس كورونا سيكلف القطاع الصحي بالولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات.

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها "ديلي ميل" البريطانية، أن "النفقات الطبية على علاج فيروس كورونا الجديد يمكن أن تكلف الولايات المتحدة ما يصل إلى 654 مليار دولار".

وأشار الباحثون، إلى أن "متوسط كلفة علاج مصاب واحد بفيروس كورونا تبلغ أكثر من 3 آلاف دولار، وهي أعلى بـ4 مرات من تكلفة علاج الإنفلونزا العادية، و5 مرات مقارنة بعلاج السعال الديكي".

وتفترض الدراسة، أنه "لو أصيب 80 في المئة من الأمريكيين بالعدوى، مع مراعاة التكاليف الطبية الأخرى مثل أجهزة التنفس الصناعي وتلف الرئة وأعضاء أخرى، قد تواجه البلاد فاتورة تصل إلى 654 مليار دولار".

1/THREAD Our @PHICORteam@CUNYSPH new #COVID19#coronavirus computer simulation study just published in @Health_Affairs

shows how the #SARSCoV2 in the U.S. could cost hundreds of billions of dollars in direct medical expenses alone. https://t.co/Hwn5xG307Npic.twitter.com/E4GEypHH5x — Bruce Y. Lee (@bruce_y_lee) April 25, 2020

من جهته، أكد أستاذ السياسات الصحية والإدارة في جامعة مدينة نيويورك ومؤلف الدراسة بروس ي. ليي، أنه "لا يزال بعض الناس يقولون إن فيروس كورونا يشبه الإنفلونزا، والبعض يقول إنه مثل الزكام".

وأضاف: "على العكس تماما، فعلاج فيروس كورونا أغلى بكثير من الإنفلونزا من حيث التكاليف"، مشيرا، إلى أن "التكاليف تمتد إلى ما بعد الإصابة، وستستمر بعد انتهاء العدوى".

المصدر: "ديلي ميل" + "وكالات"