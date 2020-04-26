تركيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 20 يوما

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأحد، تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان عن وزارة الصحة: "تم تسجيل 2357 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 110130، وتم تسجيل 99 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 2805، كما تم شفاء 3558 ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 29140".

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حصيلة إصابات كورونا اليوم لأحد، هي الأدنى منذ 20 يوما، مضيفا أن أعداد المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة مستمرة في الانخفاض.

المصدر: وكالات