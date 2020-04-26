تراجع طفيف في حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الأحد، تسجيل 149 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع طفيف لحصيلة المتوفين اليومية بالمرض.

وأعلنت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، ارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 2350 إلى 2489 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد في 23 أبريل، 157 حالة جديدة، وفي 24 أبريل 169، وفي 25 أبريل 153.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1127 حالة ووصل إلى 45491 بعد أن كان 44364.

ويشهد معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا في اليومين الماضيين تراجعا مستمرا، حيث بلغت هذه الحصيلة في إحصائية يوم 23 أبريل 1892 حالة، وفي 24 أبريل 1926، وفي 25 أبريل 1614.

المصدر: وكالات