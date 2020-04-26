إيطاليا تمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تمديد إغلاق المدارس حتى سبتمبر المقبل، لعدم تعريض صحة الأطفال لعدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وقال كونتي في حديث نشرته الأحد صحيفة "لا ريبوبليكا": "نفكر بالطبع بالمدارس وسيعاد فتحها في سبتمبر. لكن كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء كانت تتوقع مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتح المدارس قبل سبتمبر... صحة أولادنا على المحك".

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من جانب آخر أكد كونتي أن الحكومة تعمل لوضع خطة لرفع تدابير العزل واستئناف النشاطات الصناعية اعتبارا من الرابع من مايو، قائلا: "نعمل لإعادة فتح قسم كبير من المؤسسات من الصناعة إلى البناء اعتبارا من الرابع من مايو".

وأضاف أن هذه الخطة ستعلن "الأسبوع المقبل على أبعد تقدير" لكن على المؤسسات أن "تطبق بروتوكولات السلامة بصرامة" كالتباعد الاجتماعي أو وضع الكمامات.

وأشار كونتي تحديدا إلى أن "الأنشطة الإنتاجية والصناعية المخصصة للتصدير" لأنها أمام خطر الانقطاع عن الشبكات العالمية.

المصدر: وكالات