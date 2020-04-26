تراجع وتيرة كورونا في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا

شهدت مؤشرات تفشي فيروس كورونا تراجعا في معظم دول جنوب شرق آسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، باستثناء عدة دول في مقدمتها سنغافورة، التي لا تزال أكبر بؤرة للوباء في المنطقة.

عاودت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في سنغافورة الارتفاع بشكل حاد، إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن رصد 913 إصابة جديدة بعد انخفاض معدل الحالات الجديدة ليومين متتاليين.

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وبشكل عام، سجلت في سنغافورة 13624 إصابة و12 وفاة، معظمها في مساكن العمال الأجانب التي لا تزال قيد العزل الصحي الصارم.

وفي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررا في المنطقة من حيث عدد الوفيات، أعلن عن تسجيل 23 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 743.

وسجلت السلطات الإندونيسية خلال آخر 24 ساعة 275 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 8882 حالة.

وتمثل أرقام اليوم في إندونيسيا انخفاضا ملموسا في معدل الوفيات والإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي.

وفي ماليزيا، شهدت إحصاءات كورونا اليومية انخفاضا أيضا، بتسجيل 38 إصابة دون وفيات جديدة خلال اليوم الأخير.

وفي تايلاند، لم تسجل السلطات وفيات جديدة بسبب كورونا أيضا، واقتصرت حصيلة اليوم على 15 إصابة جديدة، ما يمثل تراجعا أيضا مقارنة مع يوم أمس (وفاة و53 إصابة).

وأصيب 2922 شخصا بكورونا في تايلاند منذ يناير وتوفى منهم 51 شخصا، فيما تماثل 2594 للشفاء.

وفي الفلبين، بلغت حصيلة ضحايا كورونا 501 وفاة بتسجيل سبع وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 285 إصابة جديدة ليصبح مجموع الإصابات في البلاد 7579 بما في ذلك 862 حالة شفاء.

ولا تزال فيتنام أكبر يؤرة استقرار، ولم تسجل هناك إصابات جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ولا تزال الحصيلة على مستوى 270 إصابة.

المصدر: رويترز