رويترز: جريمة اغتصاب جماعي لامرأة هندية خلال إجراءات عزل كورونا!

قال مسؤول في الشرطة الهندية إن تحقيقا فُتح في مزاعم بتعرض امرأة لاغتصاب جماعي في مدرسة بولاية راجاستان بعد عزلها بمفردها ليلة واحدة في إطار إجراءات العزل في البلاد بسبب كورونا.

وقع الحادث في الأسبوع الماضي عندما طلبت الضحية التي تعمل بأجر يومي توفير مأوى لها في مركز للشرطة بعد أن سارت عدة كيلومترات ضلت خلالها الطريق إلى قريتها.



وبسبب عدم وجود مركز عزل وفرت لها الشرطة المأوى في مبنى مدرسة خلال الليل حيث زعمت أن ثلاثة رجال اغتصبوها.



وقال بارث شارما نائب قائد الشرطة في منطقة ساوال مادهوبور في ولاية راجاستان والذي يتولى التحقيق في القضية لرويترز في اتصال هاتفي "تم إلقاء القبض على الرجال الثلاثة الذين اغتصبوا المرأة داخل المدرسة يوم 23 أبريل نيسان وإيداعهم السجن".



وقالت الضحية التي يتراوح عمرها بين 40 و45 عاما للشرطة إنها كانت تسير منذ أيام من ساوال مادهوبور قبل أن تصل إلى القرية التي تعرضت فيها للاغتصاب.



وقال شارما إن المرأة أُرسلت إلى منشأة محلية للعزل الصحي لفحصها خشية إصابتها بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا.



وأضاف أنه تم وقف ضابط صغير بتهمة الإهمال في هذه الواقعة.



ودفعت إجراءات الإغلاق العام التي أعلنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي الشهر الماضي من أجل احتواء تفشي الفيروس عشرات الآلاف ممن فقدوا وظائفهم في المدن إلى السير أياما للوصول إلى قراهم. وكثير منهم الآن في مراكز عزل مكتظة حيث تحاول السطات التغلب على الأزمة الصحية.



وأعلنت الهند التي يسكنها 1.3 مليار نسمة عن 26496 حالة إصابة بكورونا و824 حالة وفاة.



وتشير البيانات الاتحادية إلى أن حادث اغتصاب يقع كل 20 دقيقة في المتوسط في الهند على الرغم من القوانين الصارمة المعمول بها في البلاد.

المصدر: رويترز