برلين تكشف عن محاولات صينية لإقناعها بإصدار تصريحات إيجابية عن تعامل بكين مع كورونا

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن دبلوماسيين صينيين تواصلوا مع مسؤولين بالحكومة الألمانية في محاولة لتشجيعهم على الإدلاء بتصريحات إيجابية، عن كيفية تعامل بكين مع جائحة كورونا.

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وتحمل رسالة حررت بتاريخ 22 أبريل، وأرسلتها الداخلية الألمانية إلى مارغريت باوزه النائبة في البرلمان عن حزب الخضر الألماني، ردا على سؤالها عما إذا كان دبلوماسيون صينيون اتصلوا بمسؤولين ألمان بهدف تشجيعهم على الإدلاء بالتصريحات الإيجابية.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الأحد: "الحكومة الألمانية على علم باتصالات فردية قام بها دبلوماسيون صينيون بهدف الحث على الإدلاء بتصريحات إيجابية علنية عن تعامل جمهورية الصين الشعبية مع فيروس كورونا".

وأكدت الرسالة أن "الحكومة الاتحادية لم تستجب لهذه الطلبات".

وأضافت الوزارة في الرسالة: "الحكومة تقر بجهود الصين لاحتواء الوباء خاصة منذ 23 يناير كانون الثاني، حتى دون أن تطلب منها بكين ذلك... برلين أبلغت الحكومة الصينية بأنها تعتقد أن الشفافية ضرورية لمكافحة الوباء".

المصدر: رويترز