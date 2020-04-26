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خبير: كورونا يؤثر على القلب والكلى والشرايين

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خبير: كورونا يؤثر على القلب والكلى والشرايين
صورة تعبيرية
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دعا خبير الفيروسيات الجزائري يحيى عبد المومن مكي المواطنين، للالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتجنب أماكن التجمعات.

وقال في تصريح لصحيفة "النهار" الجزائرية، إن الفيروس نعرفه ولا نراه، ومن الممكن أن يكون في أي شخص وبأي مكان.

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وأضاف: "أثبثت 30 دراسة علمية منشورة، أن 6452 حالة وفاة بالفيروس سجلت لدى مصابين بالسكر والقلب".

وأوضح مكي أن 68 بالمئة من مرضى السكري المصابين بكورونا، دخلوا العناية المركزة والإنعاش، فيما بلغ عدد الوفيات في العالم بينهم 72 بالمئة.

وأكد أن كورونا يترك آثارا على القلب والكلى وشرايين الدم، مشيرا إلى أن 30 بالمئة من المصابين بكورونا يعانون من ضغط الدم ويخضعون للعناية المركزة لدى علاجهم.

المصدر: النهار الجزائرية

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