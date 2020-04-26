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بلد أوروبي يعلن عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ بدء تفشيه

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بلد أوروبي يعلن عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ بدء تفشيه
Reuters DZL/BRV
تدابير احترازية ضد كورونا في مالطا
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أعلنت السلطات الصحية في مالطا اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون أول يوم لا ترصد فيه إصابات منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.

وقال وزير الصحة كريس فيرن، إن "قرارات تخفيف القيود على النشاطات الاقتصادية سيتم اتخاذها في الأيام القادمة استنادا إلى العلم والأرقام"، مضيفا: "الآن يجب علينا أن نكون حذرين من موجة تفش ثانية".

وكانت السلطات الصحية سجلت أول إصابة بكورونا في 7 مارس، ليصل العدد الإجمالي اليوم إلى 450، فيما توفي أربعة أشخاص مسنين.

وأغلقت مالطا في وفقت سابق المدارس ومطار مالطا الدولي والمتاجر غير الضرورية، كما منعت التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 3 أشخاص.

المصدر: "رويترز"

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