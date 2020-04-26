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بريطانيا.. وفاة توأم بعد إصابتهما بفيروس كورونا (صورة)

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بريطانيا.. وفاة توأم بعد إصابتهما بفيروس كورونا (صورة)
Reuters IVE/
صورة ممرضة على جدار في لندن
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توفيت يوم الجمعة الممرضة البريطانية إيما ديفيس بعد ثلاثة أيام من وفاة شقيقتها التوأم كاتي، التي كانت تشاركها مهنة التمريض في مستشفى ساوثهامبتون.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن التوأم عانى من العديد من المشاكل الصحية المتشابهة، ما عرض حياتهما للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.

وقال غيل بايرن، كبير مسؤولي التمريض، في رسالة إلى الموظفين "من البديهي أن يكون هذا مأسويا لعائلتهما وكل من يعرفهما، لقد كانتا محبوبتين من الجميع".

من جانبها، قالت شقيقتهما زوي "لقد قالتا دائما إنهما جاءتا معا إلى العالم وسترحلان معا أيضا".

وأضافت "كل ما أرادتا فعله هو مساعدة الآخرين، منذ أن كانتا صغيرتين ... كانتا تلعبان ألعاب الأطباء والممرضات".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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