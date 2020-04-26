تركيا ترسل طائرة إسعاف للسويد لإجلاء مواطن مصاب بفيروس كورونا

أرسلت تركيا، صباح اليوم الأحد، طائرة إسعاف إلى السويد لإجلاء أحد مواطنيها المصابين بفيروس كورونا، قالت إن مستشفيات السويد رفضت معالجته.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر"، إن السلطات التركية خصصت طائرة لجلب المريض، استجابة لطلب ابنته، المساعدة من السلطات التركية.

وأضاف قائلا: "ليلى العزيزة (ابنة المصاب) أرسلنا طائرة إسعاف إلى السويد لإعادته إلى تركيا، شعرنا بالحزن لبعدكم عن بلادنا في هذه الفترة العصيبة، مستشفياتنا وأطباؤنا جاهزون لاستقبال والدك".

وكانت ابنة المصاب، قد توجهت بطلب إلى تركيا من خلال تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت فيها: "أعيش مع أسرتي في السويد وأعراض كورونا بدأت تظهر على والدي قبل 11 يوما، واتصلنا بالمستشفى مرارا لكنهم لم يستجيبوا لنا".

وتعليقا على ذلك قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون: "مستشفيات السويد رفضت معالجة مواطننا، وتركيا لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر".

المصدر: الأناضول