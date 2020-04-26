بريطانيا تنشر وحدات متنقلة لزيادة اختبارات فيروس كورونا

بدأت ثماني وحدات متنقلة يديرها أفراد من الجيش البريطاني في التنقل عبر البلاد، لإجراء اختبارات فيروس كورونا، على أن تليها عشرات الوحدات الأخرى لاحقا.

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ويهدف نشر هذه الوحدات لمساعدة الحكومة على الاقتراب من تحقيق هدفها بإجراء 100 ألف اختبار يوميا لفيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة مات هانكوك، قد وعد بإجراء هذا العدد من الاختبارات اليومية بحلول 30 أبريل، لكن بحلول يوم الجمعة لم يتم إجراء سوى 28760 فقط.

وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الأحد، إن تلك المركبات المعدلة ستقوم بأخذ عينات من الحلق وإرسالها إلى مختبرات لمعالجتها.

وستبدأ 96 وحدة أخرى بالعمل خلال شهر مايو، ويمكن إقامة هذه الوحدات خلال أقل من 20 دقيقة وتجري اختبارات للعاملين الأساسيين، مثل من يعملون في دور رعاية المسنين والشرطة والسجون.

وهناك مخاوف من إمكانية أن يؤدي نقص الاختبارات إلى إبطاء خروج بريطانيا التدريجي من العزل العام ويؤخر تعافي الاقتصاد.

المصدر: "رويترز"