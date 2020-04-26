جنوب إفريقيا تتعهد بالقضاء على الملاريا أثناء مكافحتها فيروس كورونا

تعهدت حكومة جنوب إفريقيا، يوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، بالقضاء على هذه الآفة أثناء مكافحتها وباء فيروس كورونا المستجد.

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وقال وزير الصحة زويلي مكيزي، في بيان "اليوم نحتفل باليوم العالمي للملاريا"، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تدعم الحملة العالمية "صفر ملاريا تبدأ بي".

وأضاف "إننا مدركون أنه في الوقت الذي نبذل فيه الجهود لمكافحة كوفيد-19، فلا يجب أن نغفل عن تصميمنا على مكافحة الملاريا".

وأشار الوزير إلى أن العديد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد مثل الفحص والاختبار المجتمعي مستمدة من الحملة ضد الملاريا.

كما ذكر مكيزي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جنوب إفريقيا قد وصلت إلى 4362، مع 86 حالة وفاة مرتبطة بها، حتى يوم السبت.

وكشف أن البلاد أجرت أكثر من 161 ألف اختبار كوفيد-19 حتى تاريخه.

واليوم العالمي للملاريا هو مناسبة دولية يحتفل بها كل عام في 25 أبريل، لتسليط الضوء على الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الملاريا.

وحددت منظمة الصحة العالمية عام 2030 موعدا للقضاء على الملاريا.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقليل التعطل في خدمات الوقاية من الملاريا وعلاجها إلى أدنى حد ممكن خلال انتشار وباء فيروس كورونا الجديد.

ويمكن أن يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى التراجع عن الخطوات التي تحققت بالفعل وإلى مضاعفة حالات الملاريا هذا العام مقارنة بعام 2018، وفقا لتحليل منظمة الصحة العالمية.

المصدر:"شينخوا"