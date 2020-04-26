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واشنطن تبحث عن منظمات غير حكومية لتمويلها بدلا من منظمة الصحة العالمية

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واشنطن تبحث عن منظمات غير حكومية لتمويلها بدلا من منظمة الصحة العالمية
Depositphotos / VadimVasenin
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين ووثيقة مرسلة لوزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستوجه الأموال التي كانت مخصصة لمنظمة الصحة العالمية لمنظمات غير حكومية بمجال الرعاية الصحية.

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وقالت وثيقة مرسلة إلى مسؤولي وزارة الخارجية اطلعت عليها الصحيفة: إن "وزير الخارجية (مايك بومبيو) طلب من وزارة الخارجية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، إيجاد وإشراك منفذين بديلين لبرامج المساعدة الدولية، باستثناء منظمة الصحة العالمية".

ووفقا لمصادر الصحيفة، يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاروه خلف الكواليس لدفع منظمة الصحة العالمية بعيدا عن الواجهة على عدة جبهات ووضعها في خلفية غير مرئية.

وأعلن ترامب سابقا تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، واتهم هذه المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة بعدم الاستجابة بسرعة لتفشي الفيروس التاجي COVID-19، وذلك في ذروة انشغال المنظمة بمكافحة الفيروس التاجي ومساعدة الدول الدول على ذلك. 

وسارعت روسيا والصين ودول أخرى لتقديم مساعدات مالية بملايين الدولارات لمنظمة الصحة العالمية بعدما قطعت الولايات المتحدة التمويل عنها، وذلك لمساعدتها على القيام بدورها الحيوي والفعال في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"

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