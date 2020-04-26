كندا تتجاوز حاجز الـ45 ألف إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت كندا حاجز الـ45 ألف إصابة بفيروس كورونا، بعد أن أعلنت وزارة الصحة هناك عن تسجيل 1466 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكندية إن عدد الإصابات وصل إلى 45354 وتتركز معظم الإصابات بالفيروس في البلاد بمقاطعتي كيبك(23267) وأونتاريو(13995) حالة.

ووصل عدد ضحايا الفيروس القاتل في البلاد بحسب الوزارة إلى 2465 وفاة.

من جانبه، أكد رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو السبت، أن الخطط المتبعة لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية، لا تعتمد على فرضية وجود مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.

وقال ترودو في إفادة صحفية: "لا أعتقد بوجود خطط معلقة على امتلاك أشخاص بعينهم مناعة من فيروس كورونا".

وأضاف أن "خطط الأقاليم تركز على منع انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي واستعمال معدات الوقاية من المرض في أماكن العمل".

المصدر: وكالات