البرتغال تحيي ذكرى ثورة القرنفل من شرفات المنازل بسبب كورونا

احتفل البرتغاليون هذا العام بالذكرى السنوية الـ46 لما يعرف بثورة القرنفل من شرفات منازلهم، وذلك بسبب إجراءات الحجر والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت المبادرة بدعوة انطلقت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت دعما من "جمعية 25 أبريل"، وريثة "حركة النقباء"، وعدة أحزاب يسارية وبلدية لشبونة.

وفي ظل إجراءات الحجر الصحي التي حالت دون تنظيم المسيرات الشعبية المعتادة، اضطر المواطنون السبت لإحياء هذه الذكرى بالغناء من شرفات منازلهم.

وخرج البرتغاليون إلى الشرفات حاملين أزهار القرنفل ليحيوا جيرانهم وينشدوا أغنية "غراندولا فيلا مورينا"، رمز الانقلاب العسكري في 25 أبريل 1974 الذي أنهى 48 عاما من الدكتاتورية الفاشية و13 عاما من الحروب الاستعمارية، واختتموا أهازيجهم بالنشيد الوطني.

المصدر: أ ف ب