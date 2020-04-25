رئيس الوزراء الفرنسي يعرض على البرلمان خطة لتخفيف العزل العام

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أنه سيعرض على البرلمان الثلاثاء 28 أبريل، خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد.

ويعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون تخفيف إجراءات العزل اعتبارا من 11 مايو بفتح المدارس على الرغم من أن الحكومة يتعين عليها الانتهاء أولا من تحديد الطريقة التي ستعمل بها المدارس.

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وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا المستجد ارتفع بـ369 حالة، ليصل إلى 22614.

وكانت وزارة الصحة سجلت 389 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة، مقابل 516 يوم الخميس، فيما بلغ عدد المصابين في فرنسا 161488 حالة، شفي منها 44594 شخصا.

المصدر: وكالات