استطلاع: 21 في المئة من سكان طهران يعانون مشاكل واضطرابات نفسية جراء كورونا

أظهر استطلاع أجراه مركز مكافحة فيروس كورونا في طهران، أن 47% من سكان العاصمة الإيرانية يعانون من مشكلات اقتصادية، وأن %21 منهم يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية جراء الفيروس.

وقال 64.4% ممن استطلعت آراؤهم إنهم بحاجة لمساعدة اقتصادية من الحكومة من أجل استمرارية حياتهم المعيشية دون مشاكل.

وجاء في الاستطلاع أن 49.9% من سكان طهران، يوافقون بشدة على استمرار القيود وفرض المزيد منها للحفاظ على السلامة، ومنع انتشار كورونا المستجد في البلاد.

وطالب 31% من سكان العاصمة حكومة بلادهم بفرض الحجر الصحي الإلزامي، وفرض القيود على الجميع في طهران.

المصدر: RT