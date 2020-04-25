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استطلاع: 21 في المئة من سكان طهران يعانون مشاكل واضطرابات نفسية جراء كورونا

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استطلاع: 21 في المئة من سكان طهران يعانون مشاكل واضطرابات نفسية جراء كورونا
Reuters
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أظهر استطلاع أجراه مركز مكافحة فيروس كورونا في طهران، أن 47% من سكان العاصمة الإيرانية يعانون من مشكلات اقتصادية، وأن %21 منهم يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية جراء الفيروس.

وقال 64.4% ممن استطلعت آراؤهم إنهم بحاجة لمساعدة اقتصادية من الحكومة من أجل استمرارية حياتهم المعيشية دون مشاكل.

وجاء في الاستطلاع أن 49.9% من سكان طهران، يوافقون بشدة على استمرار القيود وفرض المزيد منها للحفاظ على السلامة، ومنع انتشار كورونا المستجد في البلاد.

وطالب 31% من سكان العاصمة حكومة بلادهم بفرض الحجر الصحي الإلزامي، وفرض القيود على الجميع في طهران.

المصدر: RT

 

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