"أريد استعادة حياتي".. مظاهرة ضد إجراءات العزل العام في ألمانيا

اشتبكت قوات مكافحة الشغب الألمانية وسط برلين اليوم السبت، مع عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على توقف الحياة بسبب إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا.

وردد المتظاهرون هتاف "أريد استعادة حياتي"، وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات "حماية الحقوق الدستورية"، و"الحرية ليست كل شيء، بدون حرية لا معنى لأي شيء".

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر" إنها ألقت القبض على ما يزيد على 100 شخص.

وشأن عشرات البلدان حول العالم، وضعت ألمانيا قيودا صارمة على النشاط العام للحد من تفشي فيروس كورونا وفرضت إجراءات عزل عام منذ 17 مارس.

وسجلت ألمانيا خامس أعلى إجمالي عدد إصابات بـ"كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، ومع ذلك نجحت في إبقاء وتيرة الوفيات منخفضة نسبيا بعد البدء مبكرا في إجراء اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الفيروس.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438، في حين زاد عدد الوفيات بواقع 179 إلى 5500، وذلك في يوم ثان من تباطؤ وتيرة الإصابات والوفيات.

المصدر: رويترز