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ولاية نيوجيرسي تسجل نحو 250 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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ولاية نيوجيرسي تسجل نحو 250 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters EM/mos
تدابير احترازية ضد كورونا في نيوجيرسي
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أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل ميرفي، تسجيل 249 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح ميرفي أن العدد الإجمالي للوفيات في الولاية ارتفع إلى 5863، مضيفا أن "وفيات فيروس كورونا الآن تتجاوز عدد سكان نيوجيرسي الذين ماتوا في الحرب العالمية الأولى، والحرب الكورية، وحرب فيتنام مجتمعة".

ولفت إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج في المستشفيات تجاوز 6 آلاف بحلول يوم الجمعة، منهم 1100 شخص في وحدات العناية المركزة.

وحث الحاكم سكان ولايته على الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، على الرغم من الطقس الجيد.

المصدر: وكالات

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