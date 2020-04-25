"بوينغ" بصدد إلغاء صفقة الاستحواذ على "إمبراير" البرازيلية

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن شركة "بوينغ" الأمريكية للطائرات، بصدد الانسحاب من صفقة مقترحة للاستحواذ على خطى إنتاج للطائرات التجارية والعسكرية من شركة "إمبراير إس إيه" البرازيلية.

وأعلنت مجموعة "بوينغ" انسحابها من اتفاق بقيمة 4.2 مليار دولار لشراء فرع الطائرات التجارية التابع لمنافستها البرازيلية "إمبراير"، في ضربة جديدة للمجموعة الأمريكية التي تواجه أزمة فيروس كورونا وتداعيات أزمة طائرات "737 ماكس".

وكان من المفترض أن تؤسس الشركتان مشروعا مشتركا تحصل بوينغ بموجبه على حصة نسبتها 80 بالمئة من أنشطة منافستها البرازيلية التجارية، على أن توضع اللمسات الأخيرة على الصفقة بحلول الجمعة.

وبهذا القرار انتهت محادثات دامت أكثر من عامين، في الوقت الذي تستعد فيه سوق الطائرات للانكماش بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "بلومبرغ" عن بيان لمارك آلين رئيس إدارة عمليات "بوينغ" والشراكة مع "إمبراير"، أنه تم الوصول إلى نقطة لن تؤدي فيها المفاوضات التي استمرت فى إطار الاتفاقية الرئيسية لفريق العمل المشترك "إم تي إيه"، إلى حل القضايا العالقة.

وحسب بلومبرغ، سيحول انهيار المفاوضات الشركتين، إلى متنافسين، وسيعزز قدرة "إيرباص" في سوق الطائرات.

المصدر: "بلومبرغ"