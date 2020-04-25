مصابة بكورونا تضع مولودة بصحة جيدة في بلجيكا

وضعت امرأة بلجيكية مصابة بفيروس كورونا طفلة بصحة جيدة، فيما عليها الآن أن تتعلم كيف تعتني بمولودتها مع استمرار ارتدائها الكمامة حتى في أوقات نومها.

وولدت الطفلة مهاوت في 23 أبريل في بروكسل بعملية قيصرية بسبب مضاعفات سابقة لا علاقة لها بمرض "كوفيد-19"، وبعد إجراء فحص للأم أماندين، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليها، تبينت إصابتها بكورونا.

وقالت أماندين لوكالة "رويترز": "أخبروني بأنني سأخضع لفحص "كوفيد-19" واعتقدت أنه سيكون سلبيا.. في اليوم التالي، اتصل بي طبيب أمراض النساء المتابع لحالتي ليخبرني بأنه إيجابي.. كدت أن أسقط من مقعدي بسبب الصدمة".

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات، اللواتي ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا، على رعاية أطفالهن وإرضاعهم كالمعتاد بشرط الحفاظ على نظافتهن بشكل صارم.

المصدر: رويترز