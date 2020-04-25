كندا.. تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغت اليوم 2350، بعد أن كانت 2197 يوم الجمعة.

وحسب آخر بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ153 حالة جديدة.

كما سجلت الوكالة خلال اليوم الأخير 1614 إصابة جديدة بالعدوى ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 44364، فيما خضع أكثر من 600 ألف شخص لفحص كورونا.

وتتركز معظم الإصابات بالفيروس في مقاطعتي كيبك (نحو 20.1 ألف حالة) وأونتاريو (نحو 13 ألف حالة).

المصدر: وكالات