 
مباشر

حاكم نيويورك يعلن عن ارتفاع طفيف في وفيات كورونا

أخبار العالم

حاكم نيويورك يعلن عن ارتفاع طفيف في وفيات كورونا
Reuters /FW1F/Jonathan Oatis
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqr8

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم السبت، أن 437 شخصا توفوا بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" في ولايته خلال الساعات الـ24 الماضية.

إقرأ المزيد
حاكم نيويورك: 422 وفاة بكورونا في الولاية خلال 24 ساعة
حاكم نيويورك: 422 وفاة بكورونا في الولاية خلال 24 ساعة

وأشار إلى أن العدد اليومي للمرضى الذين تستقبلهم المستشفيات انخفض إلى 1100 شخص، مقابل 1300 حالة سابقا.

وكان كومو أكد تسجيل 422 حالة وفاة جديدة، أمس الجمعة.

وسجلت الولاية، في 8 أبريل الجاري 799 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة يومية في نيويورك منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا