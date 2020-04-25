لافروف: "الرفاق الكبار" لا يسمحون لبعض بلدان الاتحاد الأوروبي طلب مساعدة روسيا  

أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن بعض الدول الأوروبية وبينها أعضاء في الناتو، ما كان لها أن تمتنع عن طلب المساعدة من روسيا، لكن "الرفاق الكبار" لا يسمحون لها بذلك.

وأضاف أن بعض الدول تحاول إضفاء صبغة جيوسياسية على قضية جائحة كورونا، وقال: يعرف الجميع، أن روسيا تقدم المساعدة لإيطاليا بطلب مباشر من رئيس حكومتها، لكن هذا الأمر يثير امتعاض بعض وسائل الإعلام في إيطاليا التي تحاول تصوير ذلك على أنه عزو عسكري لأراضي الناتو، فيما هناك دول أخرى تود الاستفادة من المساعدة الروسية.

وتابع: "نعلم من مصادر مختلفة أن عددا من الدول في أوروبا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لا تمانع السير على طريق التجربة الإيطالية والتوجه إلينا للحصول على أنواع معينة من المساعدة في المجالات التي نتفوق نحن فيها، لكن، وببساطة، لا يسمح الرفاق الكبار لهذه الدول بذلك".

المصدر: نوفوستي