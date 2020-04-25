"إنجاز للعالمين العربي والإسلامي".. محمد بن راشد يعلن عن قرب إطلاق مسبار "الأمل" إلى المريخ

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق مسبار "الأمل" الذي يعد أول مشروع عربي لاستكشاف المريخ، مؤكدا أنه إنجاز للعالمين العربي والإسلامي.

وقال في سلسلة تغريدات على "تويتر" اليوم السبت: "بحمد الله، تم إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ، عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل.. مسبار الأمل للمريخ قريبا".

بحمد الله تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت ٨٣ ساعة من العمل المتواصل..مسبار الأمل للمريخ قريبا pic.twitter.com/qbSlyPxMhM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

وأضاف أن المشروع الذي يهدف لإطلاق المسبار في يوليو القادم، ينفذ وفق الجدول المعتمد رغم الصعوبات التي سببتها أزمة وباء فيروس كورونا عالميا.

رغم ظروف توقف السفر عالميا، ورغم الاحترازات الصحية العالمية..ما زال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا..تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالميا (ست سنوات فقط من عشرة ) .. وبنصف الكلفة .. والهدف إطلاقه في يوليو وفق الجدول المعتمد pic.twitter.com/BJFyyGokMK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

وختم قائلا إن مشروع الأمل هو "إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء"، مشيرا إلى أنه أيضا "رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون".

مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء ... الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط ... بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون .. وبأن لا شيء مستحيل .. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء.. pic.twitter.com/44S9H09xzF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

المصدر: RT