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"إنجاز للعالمين العربي والإسلامي".. محمد بن راشد يعلن عن قرب إطلاق مسبار "الأمل" إلى المريخ

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twitter.com/HHShkMohd
استعدادات لإطلاق مسبار "الأمل" الفضائي إلى المريخ
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أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق مسبار "الأمل" الذي يعد أول مشروع عربي لاستكشاف المريخ، مؤكدا أنه إنجاز للعالمين العربي والإسلامي.

وقال في سلسلة تغريدات على "تويتر" اليوم السبت: "بحمد الله، تم إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ، عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل.. مسبار الأمل للمريخ قريبا".

وأضاف أن المشروع الذي يهدف لإطلاق المسبار في يوليو القادم، ينفذ وفق الجدول المعتمد رغم الصعوبات التي سببتها أزمة وباء فيروس كورونا عالميا.

وختم قائلا إن مشروع الأمل هو "إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء"، مشيرا إلى أنه أيضا "رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون".

المصدر: RT

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