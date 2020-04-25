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حصيلة الوفيات بكورونا في مستشفيات بريطانيا تتجاوز الـ20 ألفا

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حصيلة الوفيات بكورونا في مستشفيات بريطانيا تتجاوز الـ20 ألفا
Reuters Simon Dawson
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم السبت عتبة الـ20 ألفا، مع تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات الجديدة.

وأكدت وزارة الصحة، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 813 وفاة جديدة بسبب الوباء، أي أكبر معدل منذ 21 أبريل، ليصبح إجمالي عدد الضحايا 20319 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4913 إصابة جديدة بالفيروس (بعد تسجيل 5386 في اليوم السابق)، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 148377.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لضحايا الوباء في المملكة المتحدة أكبر بكثير من هذه الأرقام الرسمية، لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات وخاصة في دور رعاية المسنين.

المصدر: RT

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