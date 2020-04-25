حصيلة الوفيات بكورونا في مستشفيات بريطانيا تتجاوز الـ20 ألفا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم السبت عتبة الـ20 ألفا، مع تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات الجديدة.

وأكدت وزارة الصحة، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 813 وفاة جديدة بسبب الوباء، أي أكبر معدل منذ 21 أبريل، ليصبح إجمالي عدد الضحايا 20319 حالة وفاة.

As of 9am 25 April, 640,792 tests have concluded, with 28,760 tests on 24 April.



517,836 people have been tested of which 148,377 tested positive.



As of 5pm on 24 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,319 have sadly died. pic.twitter.com/5HLhOFWdlu — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 25, 2020

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4913 إصابة جديدة بالفيروس (بعد تسجيل 5386 في اليوم السابق)، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 148377.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لضحايا الوباء في المملكة المتحدة أكبر بكثير من هذه الأرقام الرسمية، لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات وخاصة في دور رعاية المسنين.

المصدر: RT