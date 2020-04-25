ترامب: لقد اجتزنا للتو 5 ملايين اختبار أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 5 مليون اختبار بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، في الواقع ، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة!"، مؤكدا أن العديد من مواقع الاختبار مفتوحة ومتاحة.

وتابع قائلا "لا تصدقوا الأخبار المزيفة!".

Many testing sites are, and have been, open & available. Just passed 5 Million Tests, far more than any other country in the world. In fact, more than all other major countries combined! Don’t believe the Fake News! https://t.co/uTSMAvj7R3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

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وقال ترامب يوم الجمعة إنه لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بالعديد من الاختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد الفيروس القاتل.

وأكد أن الولايات المتحدة حققت تقدما ملحوظا في مكافحة الفيروس خلال الأيام السبعة الماضية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن أنه وقع على حزمة مساعدات بقيمة 320 مليار دولار للعمالة.

المصدر: وكالات