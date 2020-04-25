"ويز" للطيران بصدد استئناف رحلاتها من مطار "لوتون" البريطاني

أعلنت شركة "ويز" للطيران الاقتصادي اليوم السبت، أنها ستستأنف بعض رحلاتها من مطار "لوتون" في العاصمة البريطانية لندن مطلع مايو المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، إن "أفراد طواقمها سيرتدون كمامات وقفازات طوال الرحلات وسيوزعون مناشف مبللة بها مواد مطهرة على كل الركاب، وسيتم تطهير الطائرات خلال الليل".

وأضافت، أن "بين الرحلات التي ستعود للعمل في ذلك الموعد تلك المتجهة لعدة مطارات في رومانيا إضافة لبودابست في المجر ولشبونة في البرتغال وتنريفي في إسبانيا".

وبهذا الإعلان تصبح الشركة من أوائل الخطوط الجوية الأوروبية التي ستعود للعمل بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"