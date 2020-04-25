لافروف يشيد بدور منظمة الصحة العالمية التنسيقي

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بنجاح منظمة الصحة العالمية في لعب دورها كهيئة تنسيقية في قضايا الرعاية الصحية الدولية.

وقال في حديث تلفزيوني: "أعتقد أن منظمة الصحة العالمية، الملزمة بموجب ميثاقها بالعمل كهيئة رائدة ومنسقة في القضايا الصحية، تنجح بشكل كامل في تنفيذ هذا الدور. نعم، بالطبع، لا يتصف أحد بالكمال، ولا أحد مثاليا".

وأضاف أنه لا ينبغي للمرء أن ينسى أن منظمة الصحة العالمية هي منظمة يتم تحديد وتنفيذ أنشطتها من قبل الدول الأعضاء فيها.

وأشار لافروف إلى أنه "حتى وقت قريب، لم تجد هذه الدول أي مآخذ على المنظمة أو شكاوى أو ملاحظات".

المصدر: نوفوستي