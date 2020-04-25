 
مباشر

"الصحة العالمية": لا دليل على أن المتعافين من كورونا غير معرضين لإصابة ثانية

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Alison Williams
شعار منظمة الصحة العالمية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqom

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من مرض "كوفيد-19" ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
الصحة العالمية: من غير المؤكد أن الأجسام المضادة تحمي من فيروس كورونا
الصحة العالمية: من غير المؤكد أن الأجسام المضادة تحمي من فيروس كورونا

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

وكان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، قال في وقت سابق إنه من غير المؤكد أن وجود أجسام مضادة في الدم سيعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحتى الساعات الأولى من السبت، أصاب كورونا أكثر من مليونين و828 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 197 ألفا، وتعافى أكثر من 798 ألفا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا